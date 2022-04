Filho ameaça o pai de 83 anos por causa de herança

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

De acordo com o registro, a vítima estava em sua casa, no Balneário Caverá, quando o acusado chegou visivelmente alterado e o ameaçou.

O motivo é que o filho está questionando parte da mobília e da casa em razão da morte da mãe que ocorreu no ano passado. Ao questionar e tentar entender, o acusado pegou o pai pelo braço e apertou com muita força, além de dizer que iria agredi-lo com uma bengala que o idoso precisa fazer uso em razão de um acidente que sofreu há pouco tempo.

A vítima procurou a Delegacia de Polícia pois teme por sua integridade, já que apenas o outro filho que reside nas imediações, o auxilia com remédios e cuidados. Esta, não teria sido a primeira desavença do idoso com o filho.