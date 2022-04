Professores da UFRGS abordam o Bioma Pampa e resíduos sólidos na Semana da Câmara

A Semana da Câmara Municipal iniciou neste dia 11 com a presença do prefeito Márcio Amaral vice- Jesse Trindade, secretários municipais, servidores da casa e comunidade.

Semana da Câmara de Alegrere

Com o tema Bioma Pampa-Residuos Sólidos, o primeiro dia a palestra foi com os professores do Departamento de Geologia da UFRGS que abordaram a nossa região sobre impactos de resíduos sólidos nas águas subterraneas e superficiais.

Professor Nelson Grugem da UFRGS

O professor, Nelson Grugen disse que é preciso ter gestão para os resíduos sólidos porque a lei ja existe.

Ele lembrou, em sua exposição, que a proteção de solo e água passa por questão como: unidade de tratamento de esgotos; reflorestameno de encostas de rios, remanejo de aterros sanitários, usinas foto voltáicas.

A professora alegretense Nina Vila Verde Moura, do mesmo departamento, falou que é preciso ter progresso , mas com o equilíbrio e cuidados ambientais lembrando de seu irmão Ascânio Vial Verde ( in memorian) que sempre trabalhou e se dedicou a causas sociais e ambientais aqui em Alegrete, por saber que é necessário ao equilíbrio e a vida no Planeta. O uso da terra também deve ser muito bem feito, pois tudo depende dela e do equilíbrio do ecossistema.

A Semana da Câmara de Vereadores vai até dia 14 em Alegrete. Na abertura estavam o diretor da Unipampa, professor Ederli Marangon e a diretora do IFFar professora Ana Parisi.