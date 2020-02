Filho tenta estrangular a mãe em Alegrete

Mulher, 39 anos, foi agredida pelo filho e acionou Brigada Militar.

De acordo com a ocorrência, a vítima disse aos policiais que ficou um período para o interior na companhia do esposo. Ela deixou o filho de 20 e o de 15 anos na residência, localizada no Caverá.

Porém, quando retornou se deparou com a casa totalmente revirada e inúmeros tocos de cigarros de maconha. Além de uma balança de precisão no quarto. A mulher chamou atenção do filho que a agrediu e tentou estrangulá-la.

Ela pediu para o filho sair de casa. Entretanto, ele disse que não iria a lugar algum. Por esse motivo, a vítima acionou a guarnição. Quando percebeu que a mãe tinha ligado para o 190, o acusado e o irmão de 15 anos juntaram todos os tocos de cigarros e colocaram fora.

O acusado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e determinado pelo Delegado de plantão registro simples por violência doméstica. Depois de ouvido, foi liberado. A mulher solicitou medidas protetivas.