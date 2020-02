Crédito rápido, fácil e seguro para fortalecer o seu negócio

Imembuí Microfinanças oferece empréstimos a baixo custo em Alegrete.

Microcrédito Capital de Giro e Fixo é uma das modalidades mais utilizadas por empreendedores que querem fazer seus negócios crescerem

Empreendedores e trabalhadores autônomos formalizados ou não, que precisam investir em seus negócios não precisam recorrer a burocracia ou altas taxas para tirar planos do papel em Alegrete. A Imembuí Microfinanças, instituição de crédito sem fins lucrativos, está presente na cidade, oferecendo modalidades ágeis e de baixo custo para quem tem seu próprio negócio.

O Microcrédito Produtivo da Imembuí Microfinanças é voltado para o empreendedor desenvolver o seu negócio, proporcionando crescimento da atividade. O destino do empréstimo pode ser para Capital de Giro ou Capital Fixo.

No Capital de Giro, o financiamento custeia a aquisição de mercadorias, matéria prima e insumos para o negócio. Já no Capital Fixo, a compra de ferramentas, equipamentos, conserto de máquinas, entre outros.

Podem recorrer ao Microcrédito Produtivo empreendedores dos setores formal e informal, que tenham o seu próprio negócio como geração de renda familiar. Nas áreas de: produção, indústria, comércio e prestação de serviços. Necessário ser maior de 18 anos.

Clientes Satisfeitos

Em Alegrete, uma empresa que já se beneficiou do Microcrédito Produtivo da Imembuí Microfinanças é a Brinquedos da Gábi. Os empreendedores Cláudia Elizabete Santos dos Santos e Ataídes José alugam brinquedos, as mesas e as cadeiras para festas infantis, aniversários e confraternizações. Eles também fazem pipoca e algodão doce para os eventos.

Dona Claúdia e seu Ataides gostam de inovar, e para trazer um novo produto para seus clientes, procuraram o Capital Fixo da Imembuí Microfinanças. Com ele, investiram na aquisição de mesas e cadeiras plásticas, e agora eles também contam com o aluguel dos conjuntos, assim eles conseguiram alcançar um novo público.

Na Oficina Três Marias, especializada em Chapeamento e Pintura automotiva, o Crédito Capital de Giro da Imembuí Microfinanças contribuiu para possibilitar melhorias contínuas no atendimento aos clientes. O proprietário, Miguel Romário, conta com a Imembuí desde 2014, e garante a satisfação dos usuários dos seus serviços com a ajuda da instituição.

Como funciona?

O crédito é concedido aos empreendedores que desenvolvam a no mínimo 6 meses suas atividades, com faturamento anual não superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais). O valor mínimo é de R$ 300,00 (trezentos reais) e, de acordo com a necessidade e perfil do negócio, pode chegar a R$ 15 mil, conforme sua evolução. Será solicitado avalista com renda compatível.

Diferenciais:

Nosso agente de crédito vai até você entender sua necessidade;

Sem abertura de conta;

Prestações fixas no carnê;

Liberação do valor aprovado;

Uma das menores taxas de juros do mercado.

Em Alegrete

A Imembuí Microfinanças funciona dentro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, localizada no Antigo Fórum, segundo piso, anexo à sala do Procon.

Quem faz o atendimento em Alegrete é Valéria – (55) 9 8110-0605. Faça uma simulação do valor que você gostaria de investir em nosso site – imembuimicrofinancas.org.

Juliana Reichembach Gelatti Lovato

Marketing Imembuí