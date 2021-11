Filme de cineasta alegretense concorre em cinco indicações em festival na Califórnia

Yonlu do cineasta alegretense Hique Montanari é o filme de longa-metragem que representa o Brasil, na seleção oficial do Golden Gate International Film Festival, em São José, Califórnia, Estados Unidos, de 5 a 14 de novembro de 2021. Foram mais de 1000 inscrições de mais de 60 países, com 56 indicados. Concorremos com filmes dosUSA, Cuba, Austrália, Canadá, China, Rússia, Reino Unido, Irã, Índia, Espanha e México.

O 6º Golden Gate International Film Festival (GGIFF), é um festival de cinema virtual que contará com uma programação de mais de 40 filmes, uma cerimônia de premiação, performances e sessões de perguntas e respostas com os cineastas.

Além de concorrer a Melhor Diretor, Hique Montanari, com Yonlu foi indicado na categoria Melhor Fotografia (Juarez Pavelak); Melhor Trilha Sonora Original (Yonlu e Nando Barth); Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator (Thalles Cabral).

Hique e o ator principal Thalles

O filme traz o artista Thalles Cabral, que retrata um jovem poeta, músico e desenhista, fluente em quatro idiomas. Apesar de talentoso, ele decidiu dar fim à sua vida depois de ingressar em uma comunidade virtual de assistência para potenciais suicidas.

Com a ajuda da internet, um garoto de 16 anos conquista o mundo com seu talento para a música e a arte. Yonlu tinha uma rede de amigos virtuais e ninguém desconfiava que também participava de um fórum de potenciais suicidas.

Yonlu indicado em cinco categorias no festival americano

E assim, o diretor alegretense Hique Montanari, que já recebeu dois prêmios do Festival na Holanda. Prêmio Humanidade, por um filme que carrega uma importante mensagem social, foi reconhecido na primeira edição do festival, no Ártico Norueguês e agora invade o festival americano.

Fotos: reprodução