Homem com extensa ficha criminal é preso pela Polícia Civil em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Homem de 31 anos foi preso, nesta manhã(3), através de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete.

de acordo com informações, a Polícia Civil, através dos Policiais do Setor de Investigação e da Operação Hórus, sob a coordenação da Delegada de Polícia Fernanda Mendonça, efetivaram a prisão do acusado por ameaça – referente a Lei Maria da Penha.

Carro capota e deixa três feridos na Praça General Osório

O preso já possuía antecedentes criminais como: furto abigeato, posse irregular de arma de fogo, lesão corporal, posse de entorpecentes, vias de fato, dano, furto em veículo e várias ocorrências de violência doméstica.

Telefones da Polícia Civil para denúncias – (55)34270318 e (55) 984511689.