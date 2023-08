Fim de semana do Dia dos Pais será marcado por baixas temperaturas

Neste sábado(12), véspera de dia dos pais, as temperaturas baixas voltarão a fazer parte do cotidiano dos alegretenses. Tudo isso é explicado pelo avanço da Massa Polar Atlântica, que faz com que as temperaturas despenquem de maneira significativa.

Neste sábado, o dia amanhaceu com 5ºC, no decorrrer do dia a temperatura chega aos 17ºC. Essas queda na variação climática são explicadas pela intensa atuação da Massa Polar Atlântica no inverno da região Sul.

No domingo, Dia dos Pais, as temperaturas ficam ainda mais bauxas. A mínima é de 3ºC e a máxima chega aos 15ºC, os alegretenses terão que tirar aquele agasalho mais grosso do fundo do armário para abraçar o papai.

Fotos: reprodução