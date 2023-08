Hoje é dia de conhecer os três primeiros finalistas do Citadino 2023

Neste sábado(12), ocorre as primeiras semifinais do Citadino de Futsal 2023. A bola rola a partir das 19h, na Arena Esporte e Lazer, e promete levar um bom público para prestigiar esses grandes confrontos e conhecer os primeiros finalistas do campeonato.

O primeiro confronto da noite entre Roma e AFFA, promete ser um grande jogo válido pela série C. As duas equipes fizeram boas campanhas na terceirona e duelarão em busca de uma vaga na final.

Às 20h, Aimoré e New Castle buscam uma vaga nas finais da Série B. Os clubes fizeram uma campanha muito coesa e estável durante a segundona. As duas equipes já estão classificadas à elite do futsal alegretense em 2024 e prometem fazer um grande confronto nessa noite.

Fechando a rodada União y FNP e Center Fhotos, buscam a classificação para a grande finalissíma da categoria principal do Citadino. A equipe do FNP vem de uma ótima campanha na primeira fase, com cinco vitórias em seis jogos a equipe busca manter o padrão de atuação das fases anteriores. Já a equipe do Center é predominante de São Gabriel, o time comandado pelo técnico Roger Severo busca fazer um jogo beirando a perfeição e sair classificado para a final.

Fotos: reprodução