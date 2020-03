Final de semana inicia com previsão de chuva em Alegrete

Segundo o site de meteorologia Climatempo, o final de semana deverá ser marcado por chuva, embora em pouca escala.

Hoje, sexta-feira (27), o calor continua e o dia deve ser idêntico ao clima abafado de quinta-feira. Os termômetros devem apontar a mínima de 19º C, já no início da manhã e sobem no máximo a 32. Com sol entre algumas nuvens o dia promete ser quente novamente.

Para sábado (28), o sol predomina entre nuvens e há possibilidades de pancadas de chuva à tarde e à noite. Estão previstos 10mm. No domingo (29), continua a previsão de chuva (5mm), logo pela manhã e diminuição das nuvens à tarde. A estimativa é de 80% de possibilidade de chuva para domingo.

A semana inicia com sol com algumas nuvens. A segunda-feira (30), inicia mais quente que os dias anteriores. A mínima prevista é de 20 com a máxima chegando aos 32º C.

Júlio Cesar Santos