Fiscalização integrada atua constantemente por toda a cidade

A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Fiscalização Integrada, continua atuando intensamente no centro e nos bairros da cidade. Durante o decorrer desta última semana a fiscalização vem orientando o comércio e a população em geral acerca das novas regras de distanciamento social publicadas pelo Governo do Estado.

A Fiscalização tem atuado em diversas ruas, parques e praças da cidade no sentido de desfazer aglomerações, bem como orientando as pessoas a não permanecer nestes locais. O secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, que tem acompanhado as equipes de fiscais, ressaltou que o comércio vem seguindo os protocolos e que a maior dificuldade encontrada é convencer algumas pessoas a fazer o uso da máscara e a não permanecer em espaços públicos.

“Estamos trabalhando incessantemente no sentido de conscientizar a nossa população de que precisamos nos cuidar e atender as recomendações de distanciamento, uso de máscara e higienização, pois enquanto não tivermos a maior parte da população vacinada essa é a única arma contra o Covid-19”, afirmou.

DPCOM