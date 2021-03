Prefeitura lança edital para licitação para execução da ciclofaixa na Tiarajú

Compartilhe















No último dia 15 de março, a Prefeitura de Alegrete tornou público o edital de licitação que tem por objeto a contratação global de empresa para obra de execução de ciclofaixa, na Avenida Tiarajú.

No dia 07 de abril, às 14h, no Centro Administrativo Municipal, na rua Major João Cezimbra Jaques, nº 200, na Sala de Licitações, a Comissão Permanente de Licitações irá se reunir com a finalidade de receber propostas pertinentes à abertura da Tomada de Preço n° 003/2021, Processo Administrativo n° 073/2021, na modalidade de Tomada de Preço, do tipo menor preço por empreitada global.

Mais informações serão prestadas aos interessados no horário das 8h às 12h no Centro Administrativo Municipal, no Setor de Compras, na Rua Major João Cezimbra Jaques, nº 200, em Alegrete – RS, pelo telefone (55) 3961-1684.

Confira o edital na íntegra Tomada de preço nº003/2021

DPCOM