Fiscalização Integrada autuou infratores no final de semana

A Prefeitura Municipal de Alegrete, através da Fiscalização Integrada concluiu mais uma semana de intenso trabalho. Nos últimos dias foram feitas diversas ações que foram desde a orientação sobre o correto uso da máscara nas ruas da cidade, até a autuação pela realização de uma festa clandestina, com apoio da Brigada Militar, que assim como a Polícia Civil tem apoiado as ações da Fiscalização Integrada, tendo realizado a lavratura de Termo Circunstanciado.

As equipes tem trabalhado de forma incessante a fim de colaborar com a diminuição da propagação do Coronavírus. Segundo a Secretário de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania que coordena a Fiscalização Integrada, o trabalho deve continuar. “A Fiscalização Integrada vem desempenhando um importante papel na busca pelo controle da propagação do vírus. Precisamos contar com o apoio da nossa comunidade, no sentido de seguir os protocolos recomendados pelos órgãos de saúde”, enfatizou.