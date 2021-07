A hipnoterapia é o uso terapêutico da hipnose. Uma técnica que vem crescendo muito nos últimos anos.

Ela consiste na aplicação de técnicas hipnóticas como ferramenta terapêutica, utilizada como auxílio para o tratamento de transtornos emocionais, físicos, psicológicos, hábitos e sentimentos indesejáveis.

A hipnose clínica ou hipnoterapia, existe e pode tratar problemas sérios e reais.

É utilizada por muitos profissionais, principalmente, por aqueles que têm o propósito de mudar a mentalidade e transformar a vida de outras pessoas.

Para entender um pouco mais sobre o assunto, a reportagem do PAT conversou com o fisioterapeuta e hipnólogo, Geovani Ibaldo.

Ele atua há mais de 14 anos na área da saúde e realizou muitas especializações para compreender melhor algumas dores crônicas em pacientes em que as técnicas utilizadas mais indicadas pareciam não ter o resultado esperado.

Isso demonstra que, na maioria das vezes, a somatização, ou seja, quando um determinado problema se agrava por conta de algum distúrbio emocional, boa parte desses problemas são causados por eventos do passado, principalmente aqueles que aconteceram na infância.

Por isso, é comum que as pessoas não consigam identificá-los, por não se lembrarem que eles aconteceram, ou por não entenderem o tamanho do trauma ou peso que aquela situação gerou.



Ele cita que é comum, pacientes que “acostumam” com as dores e, até mesmo, já têm aquela crença de que a avó, a mãe ou qualquer familiar já passou pelo problema, isso deve ser “normal”. São desculpas que contam para si. Um exemplo é aquela dor crônica no joelho ou em partes do corpo que é mais fácil uma justificativa do que buscar a essência do problema.

O papel do hipnoterapeuta é exatamente esse, conduzir o indivíduo da maneira correta, para que ele possa identificar um determinado problema, confrontá-lo e, assim, tratá-lo.

O DDS – Desbloqueio da Dor do Subconsciente, é uma técnica que foi desenvolvida por Geovani e tem resultados positivos, pois trabalha o desbloqueio da dor através da mente. A pessoa consegue se livrar de dores que estão atormentando há anos devido à identificação da causa real.

Através da hipnoterapia, ele trabalha a mente para que a pessoa fique tranquila e, desta forma, o tratamento tenha o resultado esperado e eficaz. Não apenas aquelas dores no corpo, seja ela em qualquer região, joelhos, braços, ombros, coluna, pernas entre outros, mas também outros traumas que podem levar à depressão, vícios e demais bloqueios.

O fisioterapeuta e hipnólogo ressalta que o físico é a porta de saída das emoções e, ao aplicar a hipnose, o paciente consegue acessar a verdadeira causa.

Muitas vezes, o paciente realiza vários exames, faz inúmeras sessões de fisioterapia, uso de medicamentos, entretanto, mantém a origem no seu subconsciente e o corpo vai permanecer com os traumas e dores. As dores do corpo são, em síntese, o reflexo das dores da alma. Por esse motivo, a relevância em não se prender apenas em exames, mas no paciente como um todo – explica.

Geovani acrescenta que a pandemia tem sido um dos fatores de muitas mudanças e, com isso, reflexos nos problemas de saúde. “Alguns pacientes não conseguiram desativar a mente e acumularam emoções que refletiu no corpo” – informa.

O fisioterapeuta é militar e atua de segunda à sexta no HGUA, porém, também tem o atendimento em seu consultório, em Alegrete. Nos finais de semana, o trabalho é realizado em Quaraí. Quem tiver interesse em mais informações pode entrar em contato com Geovani através do WhatsApp (55) 99953-8491 que ele disponibiliza um e-book gratuito, além de mais detalhes sobre essa técnica.