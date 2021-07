Flamengo apresenta projeto inédito ao prefeito e sonha com a realização em 2021

Na última quinta-feira (29), o prefeito Márcio Fonseca do Amaral, recebeu o projeto Flamenguinho: As Cores de Alegrete.

Prefeito elogiou o projeto e vai buscar alternativas para realização

A Escolinha de Futebol Flamengo vai fomentar um projeto inédito em parceria com a Liga Alegretense de Futebol e a União das Associações de Bairros de Alegrete.

“Flamenguinho: As cores de Alegrete”, tem como responsabilidade ser uma manifestação de amizade e reconhecimento da Escolinha do Flamenguinho em busca de uma celebração da cultura de bairro pelo futebol.

Com direção geral de Antônio Carlos Antunes Fagundes – Presidente do Instituto “Toninho Fagundes”, que considera o projeto ser um movimento de ocupação respeitado e relevante para a comunidade, oferecendo Educação, Cultura, Lazer e Conhecimento através de viagens para participação e disputa de competições nacionais e internacionais, o que lhe assegurou o reconhecimento em diversos lugares do mundo.

No entendimento do projeto “A violência é o fruto da falta de educação e da convivência social”. Somente o Esporte é capaz de mudar estes conceitos e estatísticas que aumenta diariamente junto aos nossos bairros, razão pela qual necessitamos construir alternativas concretas para diminuir estes índices alarmantes.

A ideia do projeto é ter êxito em formar atletas, e como maior feito utilizar a prática Esportiva – o Futebol, esporte que sempre foi o mais praticado em todos os espaços dos bairros (Campinhos, Campos de Várzea e Praças Esportivas), quando o Flamenguinho está propondo levar para estes ambientes (periferias), como ferramenta principal de uma coletivo forte que, transforma a vida.

O Projeto “Flamenguinho: As cores do Alegrete”- foi concebido pelo professor Edson Machado – CONFEF/CREF 021789 G/RS, que destacou os objetivos do trabalho.

“A Educação é o único caminho para emancipar o homem” – além de incentivar o Esporte o Flamenguinho, traz a responsabilidade de criar convivência, pois teremos muitas crianças, em ambiente multicultural, onde meninos e meninas treinarão juntos.

Como o Projeto é uma manifestação cultural e educacional, teremos que buscar a sustentabilidade econômicos, através de parcerias publico-privado.

Estes recursos para o fortalecimento dos meios esportivos e pedagógicos para não limitar as crianças em faixas- etárias, motivando e dividindo as equipes pedagogicamente conforme faculta as normas de práticas esportivas e pedagógicas corretamente.

No encontro realizado no gabinete do prefeito, a ideia de implantação do projeto já a partir do mês de outubro, em 28 Bairros, divididos em 6 Núcleos.

A direção do Flamengo, representada pelo eterno presidente Toninho Fagundes, diretores Clélia Liscano (social), Mohamed (Executivo), e do professor Edinho Machado, acompanhado do jornalista Nilson Gomes apresentaram o projeto na íntegra.

Toninho Fagundes entregou uma camiseta personalizada para a menina Maria Clara, filha de 6 anos do prefeito.

Filha do prefeito ganhou uma camiseta personalizada do Flamengo

Conforme Amaral, o projeto é exuberante, e agora precisa ser estudado sua viabilização. Mas adiantou a importância de ser realizado.

“Um trabalho com crianças. O esporte é fundamental. Vamos juntar forças e ver o que podemos ajudar o Flamengo neste brilhante projeto”. destacou.

O Projeto “Flamenguinho: As cores do Alegrete”- será destinado a crianças e pré- adolescentes de 6 a 13 anos. Com metodologia e desenvolvimento a ser executado pela Escolinha do Flamenguinho em parceria com LAF (Liga Alegretense de Futebol) terá apoio da Faculdade de Educação Física UNOPAR/ Alegrete e Prefeitura.

A coordenação é da Escolinha do Flamenguinho, LAF, UABA e Instituto “Toninho Fagundes”, supervisionado e apoiado pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do Município de Alegrete.