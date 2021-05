Fluência no inglês proporciona melhores oportunidades no mercado de trabalho

Conteúdo Patrocinado

Apostar no domínio do idioma além de ajudar a elevar o nível na carreira, melhora a autoconfiança e desenvolve habilidades pessoais

O inglês é um diferencial pra você? Você acha que com a fluência e o pleno conhecimento nessa língua vai ter melhores oportunidades de emprego? Se você respondeu “com certeza”, acertou! Segundo o estudo mais recente do British Council, apenas 10,3% dos jovens brasileiros alegam saber inglês. Por mais distante que a língua inglesa pareça estar dos brasileiros, mais oportunidades surgem pra quem tem o domínio total do idioma.

Um exemplo da mudança que a fluência e o domínio da língua causam no âmbito profissional e, consequentemente, no pessoal, é a história de vida do Lorenzo Segabinazzi, ex-aluno do Senac Alegrete. Hoje, o doutor em Biotecnologia Animal reside na Ilha de St. Kitts, no Caribe, porém sua história com o inglês vem desde cedo, na infância. Lorenzo conta que começou a estudar inglês quando pequeno no Senac Alegrete, foi formado na escola pela professora Ângela Ferreira da Costa Carvalho, mas como, nas palavras dele, foi um adolescente displicente na língua inglesa, deixou o idioma de lado e percebeu essa falta quando adulto. “Após a minha faculdade vi a necessidade de estudar inglês novamente. Iniciei meu Mestrado na UNESP Botucatu, em São Paulo, e, logo em seguida, recebi uma proposta de emprego em um haras, nos EUA. Nesse momento eu me dei conta que mesmo achando que sabia inglês, precisaria melhorar muito.”, explicou.

O Médico Veterinário reforça a importância da conexão com melhores oportunidades profissionais, a partir do conhecimento no inglês e das relações interpessoais. O convite para trabalhar no país americano surgiu por meio de contatos dele no Brasil, do convívio na Universidade. Hoje trabalha como Pesquisador na Ross University, e mesmo há anos no país continua estudando inglês e destaca a importância do estudo constante da língua, mesmo alcançando degraus e níveis tão desejados profissionalmente. “Mesmo falando inglês, hoje faço aulas on-line de língua inglesa no Senac Alegrete, pois vejo a necessidade de lapidar meu inglês, melhorar minha gramática e, dessa forma, me sentir melhor quando converso e trabalho com nativos na língua. Hoje em dia saber inglês não é um “a mais”, mas sim uma necessidade de todos que têm objetivos ambiciosos de vida”, completou Lorenzo.

Cinco benefícios que o domínio do inglês proporciona no âmbito profissional:

1. Aumenta a perspectiva de empregos

2. Ajuda a subir de nível na carreira

3. Conecta você com o mundo

4. Melhora a autoconfiança

5. Desenvolve habilidades pessoais

Seja fluente no inglês com o Senac Alegrete

Você se inspirou na história do Lorenzo? Tem vontade e gostaria de aprender o idioma para aproveitar mais oportunidades profissionais, desfrutar de viagens e conhecer novas culturas? Aproveite a experiência completa que o Senac Alegrete oferece e solte a língua turbinando seu “speaking” e “listening”. A escola está com inscrições abertas para os cursos de Idiomas.

As turmas contam com aulas dinâmicas, com foco na conversação, nas quais o aluno aprende a se expressar nas mais diversas situações do cotidiano e no ambiente profissional. A metodologia para fluência valoriza o empenho dos estudantes, que têm à disposição uma plataforma digital. Além disso, as aulas são interativas, com atividades e eventos que proporcionam a vivência no idioma nas quatro habilidades comunicativas (falar, ouvir, ler e escrever), bem como em aspectos culturais. Em cada aula, os estudantes são motivados a falar com o objetivo de desenvolver sua confiança e performance em futuras situações de comunicação.

Mais informações podem ser obtidas no site www.senacrs.com.br/alegrete, através do telefone (55) 3422-1069 ou no WhatsApp (55) 99963-8385. A escola está localizada na rua General Vitorino, 399 – Centro.