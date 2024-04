Brasino Choripanes, o sabor da Argentina direto na tua casa, com promoção fecha mês

Somente nesta quinta-feira 25 de abril de 2024, a Brasino Choripanes está com uma promoção imperdível em Alegrete.

O sabor da Argentina direto na tua casa está com novo número para pedidos. Liga aí (55) 99929-7354, todos os dias, das 19h até a meia-noite. O melhor é que são cinco metas para essa quinta-feira 25. O choripan salada; clássico; de mostarda; provolone e rúcula com tomate seco e tudo isto, também pelo Ifood e Delivery Much, além no formato presencial na Venâncio Aires, 360, quase esquina com a Coronel Cabrita.

O Brasino Choripanes é constituído por um pão de 22cm produzido com fermentação natural, linguiça e molhos, tudo feito artesanalmente pela Franquia Brasino. Na Venâncio Aires, rua gastronômica da cidade.

Faça seu pedido pelo link: https://pedido.anota.ai/loja/brasino-choripanes-alegrete?f=msa Confira a outra oferta do dia. Exclusivo:

Instagram: @brasinochoripanesalegrete