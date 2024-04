Carcaça de moto é encontrada embaixo da ponte de acesso às Unidades Militares

Share on Email

Segundo a família, a confirmação de que a Honda pode ser do jovem será feita por meio do chassi e da placa. Estão faltando as rodas e o guidão.

De acordo com informações preliminares, um transeunte avistou os pedaços do veículo durante sua passagem pelo local e acionou a Brigada Militar. A área foi isolada e os Bombeiros estão realizando buscas. A Polícia Civil também foi informada sobre o ocorrido. Jardel Nunes desapareceu no último dia 17 depois de sair para uma corrida. Ele trabalha em uma lavagem de carros.

Família de Jardel Nunes realiza manifestação em busca de respostas

Desde então, a família está desesperada por informações. O pai, Gilmar Massary, organizou uma caminhada que ocorreu na manhã de ontem, passando por pontos estratégicos, incluindo a Igreja Matriz, a Câmara de Vereadores e a Delegacia de Polícia. Ele e uma filha estão acompanhando o trabalho da dos policiais e dos Bombeiros nesta tarde.