Prematuro de 585g na UTI Neonatal precisa com urgência de doação de sangue em Alegrete

Os pais de Joaquim Carpes Har, Heleno Melo Har e Mayra Mylena Carpes Har, estão vivendo um momento de angústia indescritível. Seu bebê, Joaquim, veio ao mundo prematuramente, com apenas 6 meses de gestação, no dia 16 com 585g e 25cm. Eram dois pequenos lutadores, mas infelizmente, um deles parou de se desenvolver, deixando Joaquim como o único guerreiro nesta batalha pela vida.

Joaquim está agora enfrentando uma luta pela sobrevivência na UTI neonatal de Alegrete. Sua família, amigos estão unidos em um clamor por apoio. O pequeno Joaquim está precisando de um tipo específico de doação: sangue O negativo.

A doação de sangue é um gesto simples, seguro e essencial que desempenha um papel fundamental na preservação de vidas. Cada doação é um elo de esperança, um ato de amor que pode fazer toda a diferença na vida do pequeno Joaquim e de muitos outros que dependem dessas doações para seguir lutando.

Os interessados em contribuir podem dirigir-se ao Hemocentro de Alegrete, localizado na rua General Sampaio, ao lado da Santa Casa. Os requisitos para doação são claros, porém imprescindíveis. O doador deve estar bem alimentado, pesar no mínimo 50 kg e possuir idade entre 18 e 61 anos (ou, a partir dos 16 anos, acompanhado de um dos pais, para a primeira doação). É importante ressaltar que pessoas com tatuagens recentes estão temporariamente impedidas de doar por um período de um ano.