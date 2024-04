Associados do Sicredi Essência receberam dinheiro em suas contas

A Sicredi Essência distribuiu mais de R$ 8,5 milhões em contas correntes e poupanças, referentes à distribuição de resultados da instituição. Essa distribuição ocorre anualmente, com base nos resultados positivos obtidos no exercício do ano anterior. Ao final do ano, os resultados são apurados e, após as destinações de recursos previstas no estatuto, a cooperativa divide o valor final entre seus associados.

Essa distribuição considera o relacionamento do associado com o Sicredi. Quanto mais o associado utiliza os produtos e serviços da cooperativa, mais resultados ele recebe. Em 2023, foram consideradas as transações de depósito à vista (conta-corrente), poupança, depósito a prazo, LCA, cobranças (boletos bancários), seguros e consórcios.

“Os associados podem verificar sua participação acessando o aplicativo Sicredi ou o extrato de sua conta-corrente até o dia 22 de abril”, comentou o Diretor Executivo, Henrique de Assis.

Ele também mencionou que os associados receberam R$ 5,6 milhões em juros ao capital em dezembro de 2023, destacando os benefícios de movimentar os recursos com a cooperativa. Os associados podem conferir os juros pagos no aplicativo, no menu “capital social”, onde aparecem os juros pagos e o saldo da conta capital.

“Inserido nas comunidades, o Sicredi atua como propulsor do desenvolvimento local, contribuindo para o crescimento de seu quadro social e da sociedade. Isso reforça ainda mais a peculiaridade do Sicredi”, enfatizou o executivo.

Resultados de 2023: O resultado de 2023 da Sicredi Essência alcançou o montante de R$ 45,8 milhões. Os recursos administrados pela cooperativa totalizam R$ 5,3 bilhões, com operações de crédito somando R$ 2 bilhões, investimentos totalizando R$ 2,5 bilhões e o Patrimônio Líquido alcançando R$ 800 milhões. A cooperativa iniciou 2024 com 100 mil associados.

Economia de Taxas: Ao calcular a soma das economias realizadas pelos cooperados durante o ano, incluindo tarifas, juros e taxas administrativas, em comparação com o que teriam pago em instituições financeiras tradicionais, os associados da Sicredi Essência economizaram mais de R$ 10 milhões.

Desenvolvimento local: Além de ser distribuída aos associados, parte do resultado da cooperativa também é investida na comunidade, sendo o Fundo Social seu propulsor, com R$ 900 mil disponibilizados, que serão entregues para as entidades contempladas a partir de 4 de maio.

“Quando oferecemos produtos financeiros mais adequados à realidade das pessoas e que não visam apenas à rentabilidade de um pequeno grupo de acionistas, mas sim à realização de sonhos e ao desenvolvimento de toda a comunidade, estamos reforçando a Economia da Cooperação”, declara o diretor-executivo.

Quer saber mais? Entre em contato com sua agência através do atendimento via WhatsApp: (51) 3358-4770.