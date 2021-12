Fluminense e banguzinho do Nacional lideram Torneio LAF na master

O 1º Torneio LAF/Lojas Tá Barato Pra Caramba na categoria master (50 anos), realizou sua 3ª rodada no último sábado (11).

A liderança está Fluminense 7 pontos ganhos, mesma pontuação do time banguzinho do Nacional, vantagem do tricolor da Cidade Alta nos critérios técnicos.

Na rodada o Fluminense fez 4 a 1 no Ibirapuitã, enquanto o Nacional banguzinho superou o Alvorada por 2 a 1. O Sindicato goleou o Tinga por 5 a 1, e fechando a rodada o Nacional ganhou do Boca por 2 a 0. O time cinquentinha do Fortaleza folgou na rodada e somou mais três pontos, devido a desistência do Operário.

Classificação:

Fluminense 7; Banguzinho Nacional 7; Fortaleza 6; Ibirapuitã 6; Tinga 6; Alvorada 4; Sindicato 4; Nacional 3; Boca Jrs 0.

4ª rodada:

18/12 – Campo da Cohab

15hs – Fluminense x Fortaleza

16h30min. – Nac. Banguzinho x Ibirapuitã

Campo do Palmeiras

16h30min. – Boca Jrs. x Sindicato

Campo do Honório

16h30min. – Tinga x Alvorada Folga: Nacional

Conforme o coordenador técnico da competição Valdir Knierin, não existe possibilidade de manter todas as equipes que tem duas categorias disputando torneios no mesmo local. Ele informa que haverá alguns casos de separação de times da mesma agremiação.