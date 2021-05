FNP: de Alegrete para o Brasil, o melhor frango frito do país

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Uma empresa genuinamente alegretense completa 3 anos e se consolida com o melhor frango frito do Brasil.

O FNP em franca expansão já totaliza 49 franquias nesses três anos de atuação. Com lojas espalhadas em todas regiões do Rio Grande do Sul, o FNP já está em Santa Catarina, Paraná e em breve na maior cidade do Brasil: São Paulo.

Uma empresa familiar que começou em 2018, nos fundos da residência da família no Bairro Vila Nova. Júnior Cortelini 27 anos, formado em engenharia agrícola pela Unipampa, decidiu empreender, e colocou em prática a ideia, ou melhor sonho da mãe Iva Aquino em vender frango frito.

Junior conta que o negócio que começou familiar na casa, não foi planejado e tudo foi acontecendo com o tempo e eles aprimorando a ideia.

Mas o FNP nasceu grande. Com esforço de todos, a cidade abraçou a ideia e a empresa cresceu tanto que tiveram que sair do local para melhor atender a clientela que não para de crescer.

A primeira franqueada foi na cidade de Novo Hamburgo em 2019, e daí em diante um boom em franquia se alastrou pelo Estado inteiro. Responsável por mais de 20 empregos direto em Alegrete, a rede fomenta mais de 500 empregos nas franquias atuais e sempre inovando com tecnologias avançadas, se consolida como o melhor frango frito do Brasil.

A previsão é de chegar a 70 franquias no RS, com mais 25 lojas para inaugurar nos próximos meses no RS, Santa Catarina e Paraná, o FNP se prepara para chegar em São Paulo ainda nesse semestre.

O FNP leva o nome do Alegrete para o Brasil. Com 80% dos franqueados nascidos em Alegrete, a rede não para de crescer. Para comemorar esses 3 anos, o FNP reservou uma série de atividades e promoções para fiel clientela do melhor frango frito do Brasil.