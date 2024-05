Treinão Solidário neste sábado em Alegrete vai arrecadar doações as vítimas da enchente

Share on Email

Com organização da LS assessoria esportiva acontece neste sábado (04), um Treinão Solidário. O convite aberto para assessorias com atletas e ciclistas e demais interessados em realizar um treino e ir arrecadando doações para os flagelados.

De acordo com o educador físico, ultramaratonista e coordenador técnico da assessoria, o objetivo é arrecadar materiais de higiene; fraldas; água potável e caixas de leite. Para isto, os promotores terão um QG montado no Centro Cultural de onde será o ponto de partida.

O percurso do treinão vai passar pela Dr. Lauro, Assis Brasil, retornando próximo ao cruzamento da Barros Cassal, Praça Nova descendo pela Andradas, Vasco Alves; Barão do Amazonas em direção a Praça Getúlio Vargas e chegando no Centro Cultural.

Durante o trajeto a comunidade será convidada a fazer sua doação. “Pensamos dessa forma para ajudar as pessoas que estão necessitando e ao mesmo tempo praticamos a atividade física”, explica Rodrigues.

Importante salientar que a população pode doar diretamente no Centro Cultural, ou aguardar os atletas no percurso. O treinão solidário é aberto a qualquer tipo de público. Será mais uma ação em prol dos atingidos pela cheia do Rio Ibirapuitã em Alegrete.