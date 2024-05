Comarca de Alegrete tem sessões de julgamento e audiências suspensas

Em razão do Ato 035/2024-P, que suspendeu o expediente presencial e as sessões de julgamento do Poder Judiciário do Estado do RS, no período de 6 a 10 de maio, as Câmaras do TJRS cancelaram sessões e, em alguns casos, já remarcaram novas datas.

Em contato o Juiz de Direito da Comarca de Alegrete Rafael Echevarria Borba, todas as audiências foram transferidas, inclusive, o júri designado para semana que vem. O primeiro júri do mês ocorrerá, então, dia 14 de maio data que os jurados deverão comparecer ficando dispensados de comparecerem no dia 07 de maio.

O Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Alberto Delgado Neto, assinou na tarde desta sexta-feira (03), o ATO Nº 035/2024-P que determina a prorrogação dos prazos processuais, jurisdicionais e administrativos, que vencerem nos dias 6 a 10 de maio de 2024, no âmbito do primeiro e do segundo graus de jurisdição, para o primeiro dia útil subsequente.

A mesma normativa suspende o expediente presencial do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, dos serviços judiciais (incluindo serviços administrativos), nesse mesmo período, mantidos o trabalho remoto e o serviço de plantão permanente. Também ficam suspensas as audiências e sessões de julgamento designadas.

O atendimento aos serviços essenciais pelos terceirizados ocorrerá de acordo com a Direção Geral e com as Direções dos Foros.

A medida foi tomada devido ao agravamento das consequências dos temporais que atingiram o Estado, a decretação do estado de calamidade pública pelo Governador e o transbordamento do Lago Guaíba com o avanço das águas sobre as ruas do Centro Histórico, bairro Praia de Belas e outras localidades na cidade de Porto Alegre.

Está sendo avaliada pela Administração a suspensão dos prazos processuais para a próxima semana. Este é um procedimento que requer maior capacidade computacional e devido aos alertas de alagamento na região da sede do TJRS, onde está localizada uma das salas cofre do Poder Judiciário do RS, corre-se o risco de desligamento desta, perdendo-se o poder computacional necessário para o procedimento de suspensão de prazos no sistema eproc.