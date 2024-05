Ciclista de 14 anos é atropelado; motorista fugiu sem prestar socorro

Share on Email

Na tarde de sexta-feira (3), por volta das 16h30, um acidente na Avenida Tiaraju, Zona Leste de Alegrete, resultou em lesões em um menor de idade de 14 anos. Segundo informações da Brigada Militar, o motorista de um carro(Ford Ka) e o adolescente, que estava em uma bicicleta, trafegavam no mesmo sentido (bairro/centro), quando em determinado momento, o motorista teria feito uma manobra para entrar em um bairro, cortando a frente do ciclista.

O motorista colidiu com a bicicleta, causando a queda do adolescente, e fugiu sem prestar socorro. Ele ficou com lesões leves e foi encaminhado pela Brigada Militar até a delegacia de polícia para registro, por ser menor de idade. Sua mãe compareceu à delegacia para acompanhar o registro. O carro ainda não foi localizado, até o momento.