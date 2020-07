Foragido da Justiça, acusado de homicídio, foi preso pela Brigada Militar

Compartilhe









127 Shares

Mais um foragido da Justiça foi preso pela Brigada Militar, na tarde de sábado (25), em Alegrete.

Durante patrulhamento ostensivo no bairro Vila Nova, a guarnição se deparou com o acusado que foi abordado em via pública. Na identificação do homem de 33 anos, de alcunha Lacraia, foi constatado que o mesmo tinha um mandado de prisão em seu desfavor, expedido pela comarca de Alegrete.

O mandado tinha sido homologado pelo CNJ, referente ao crime de homicídio capitulado no Art.121 do Código Penal Brasileiro.

Diante do fato, ” Lacraia” foi encaminhado à UPA e posteriormente à Delegacia de Polícia onde foi feito registro e ele levado ao Presídio Estadual de Alegrete.