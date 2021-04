Forças de segurança e idosos de 65 anos serão os próximos a serem vacinados

Compartilhe















Com chegada e distribuição programada para sexta-feira (2) de 645.150 doses de vacina contra a Covid, essa nova remessa servirá para ampliar a vacinação de idosos e contemplar um novo grupo, o das forças de segurança. Parte ainda será reservada para segunda dose.

“Urge que essas vacinas sejam aplicadas”, disse a secretária da Saúde, Arita Bergmann, ressaltando a importância dos municípios vacinarem durante o feriado da Sexta-feira Santa (2/4) e no fim de semana. “O presente de Páscoa dos vovôs neste ano deve ser a vacina no braço. Para isso, esperamos que os municípios deem continuidade à campanha”, acrescentou.

O lote será destinado a idosos de 65 anos, também para completar a primeira aplicação dos idosos de 66 anos ou mais, forças de segurança e para segunda aplicação de pessoas imunizadas com a CoronaVac recebida dias 9 e 17 de março, e da Oxford/AstraZeneca recebida em 24 de janeiro.

A decisão dos grupos-alvo a serem vacinados com esta remessa foi tomada por gestores estaduais e municipais de saúde, com participação do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul (Cosems-RS), equipe diretiva da Secretaria da Saúde (SES) e o vice-governador e secretário da Segurança Pública, Ranolfo Vieira Júnior, nesta quinta-feira (1/4).

Forças de segurança e salvamento

A novidade desta fase da campanha de vacinação é a antecipação do grupo prioritário de forças de segurança e salvamento. Poderão ser vacinados servidores diretamente envolvidos nas ações do enfrentamento à Covid-19, que estejam atuando em funções específicas de apoio às ações da pandemia.

São os trabalhadores que fazem atendimento ou transporte de pacientes, resgate e atendimento pré-hospitalar, ações de vacinação e vigilância das medidas de distanciamento social. Os demais trabalhadores desse grupo serão vacinados seguindo o atual ordenamento do Plano Nacional de Imunizações (PNI).

Entraram neste grupo 29 mil trabalhadores da Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais e Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). Em próxima fase, deverão ser contemplados servidores do Departamento Estadual de Trânsito (DetranRS) e do Instituto-Geral de Perícias (IGP). O vice-governador Ranolfo ressaltou que “esses trabalhadores estão auxiliando no combate à pandemia, e a inclusão vai beneficiar quem está efetivamente trabalhando diretamente com pacientes Covid”.

Públicos-alvo a serem vacinados nos próximos dias no RS:

• Reserva para segunda dose de 100% do público que se vacinou com CoronaVac que chegou ao Estado em 9 de março;

• Reserva para segunda dose de 63% do público que se vacinou com o lote de CoronaVac que chegou ao Estado em 17 de março (considerando a previsão de chegada de mais vacinas na próxima semana para fechar 100%);

• Reserva para segunda dose de 100% do público que se vacinou com o lote de Oxford/AstraZeneca que chegou ao Estado em 24 de janeiro;

• Completar a vacinação de idosos de 66 anos ou mais ainda não imunizados com a primeira dose;

• Iniciar a vacinação de idosos de 65 anos;

• Forças de segurança e salvamento.

Foram entregues aos municípios gaúchos, até esta quinta-feira (1/4), vacinas suficientes para vacinar os seguinte públicos:

• 100% dos idosos institucionalizados;

• 100% pessoas com deficiência institucionalizados;

• 100% dos profissionais de saúde;

• 100% dos povos indígenas;

• 100% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas;

• 100% dos idosos de 70 anos ou mais;

• 60% dos idosos com idade entre 65 e 69 anos.

Operação especial de distribuição durante o feriado

Para garantir que as doses da nova remessa de vacinas contra a Covid-19 estejam disponíveis nas coordenadorias regionais de saúde (CRS) ainda durante o feriado da Sexta-feira Santa (2/4), a SES realizará uma operação especial de distribuição das 645.150 doses de CoronaVac e AstraZeneca assim que chegarem ao Estado. Dando ainda mais agilidade às ações que vêm sendo realizadas para distribuir as vacinas por todo o território gaúcho, a carga deverá estar devidamente separada e entregue na mesma manhã.

Por via aérea, serão entregues as doses correspondentes das 4ª CRS (Santa Maria), 5ª (Caxias) e 10ª (Alegrete), por meio de helicópteros da Brigada Militar e da Polícia Civil. As demais serão realizadas por via terrestre. Alguns dos municípios próximos da capital poderão buscar suas vacinas diretamente na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi), em Porto Alegre.

Texto: Marilia Bissigo/Ascom SES

Edição: Secom