Comerciante Tatinha, morre vítima da Covid-19 em Alegrete

O comerciante Leonardo Severo Toledo de 73 anos, morreu em decorrência da Covid-19 na manhã desta quinta-feira (1º), em Alegrete. Conhecido como ” Tatinha” ou ” Tio Tata”, ele era muito popular na cidade e tinha um grande círculo de amizades.

Os filhos ressaltam que Tatinha sempre foi uma pessoa muito comunicativa, alegre e que adorava ficar passeando pelas ruas e jogando conversa fora com os amigos que encontrava.

Todos os dias, era de “praxe” ir em um determinado supermercado fazer compras de bebidas para seu bar, situado na rua Doutor Lauro Dorneles. O comerciante, há 50 anos também realizava uma das atividades mais antigas que é o jogo da loteria.

Ele sempre foi uma figura muito conhecida na cidade.Quando chegava no mercado era só alegria e os atendentes já o receberiam com um sorriso no rosto. De forma peculiar, Tatinha, ao ir no supermercado, fazia questão de levar o seu carrinho para carregar suas compras.

Com sua calma e muita benevolência, amava conversar com pessoas idosas que ficavam em filas, como por exemplo, na Caixa Econômica Federal. ” Eles falavam “bobagens”, brincavam e faziam relatos de suas histórias. Era uma diversão. Ele amava a sua rotina, algo que fez por muitos anos, sempre na parte da manhã. Não posso deixar de citar que algumas vezes, embora um velhinho muito ativo, era teimoso e birrento, mas com seu coração enorme” – disse uma das filhas.

E foi por conta da sua teimosia, que Tatinha não queria ir para o hospital, somente depois de muita insistência da família acabou cedendo, mas infelizmente perdeu a batalha contra a Covid -19. A doença comprometeu 98% dos pulmões e isso gerou também uma pneumonia que afetou os rins. “Nesta quinta, seu coração foi parando aos pouquinhos até que não bateu mais. Até quando essa terrível doença irá levar quem amamos?”- questionam os familiares.

Leonardo, seu Tatinha, deixa esposa Laura Suzana, filhos Lauriane, Lidiane, Everson, Paulo, Cassio e Mirian, além de sete netos.

“Meu pai, um gaúcho do Alegrete aparentemente durão, mas quem o conhecia de perto sabia que ele tinha um coração de manteiga, um coração bom, ainda mais quando o assunto era a nossa família, chorava que nem uma criança. E assim vou lembrar dele, sempre fazendo piada. Para ele, não tinha tempo ruim, levantava e ia para luta, sem falar que, aos domingos, o churrasquinho era sagrado. Ele não passava um domingo sem fazer uma carne assada, era uma felicidade reunir todos no domingo. Um homem de garra que não se dava por vencido e sempre usava a frase “Se Deus quiser minha fia”. O desejo dele sempre era nos ver bem, ajudava cada um do seu jeito e, hoje, ficam as lembranças…O coração dói muito!! Te Amo Véio”- escreveu uma das filhas.

As últimas homenagens a Leonardo Severo Toledo, estão acontecendo através da Funerária Santa Clara. O sepultamento será às 16h, desta quinta-feira(1°), no Cemitério Público Municipal de Alegrete – sem velório.

Flaviane Antolini Favero