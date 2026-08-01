Forte colisão entre dois carros deixa motorista ferida e derruba torre do CIOSP em Alegrete

Uma motorista ficou ferida após um acidente de trânsito registrado no início da tarde deste sábado (1º), na rotatória da Praça General Osório, no cruzamento da Avenida Assis Brasil com a Rua Daltro Filho, em Alegrete.

De acordo com as informações apuradas no local, um Fiat Idea trafegava pela Avenida Assis Brasil, no sentido da Avenida Doutor Lauro Dorneles, enquanto o outro veículo seguia pela Rua Daltro Filho. A colisão ocorreu na rotatória.

Com o impacto na lateral do Fiat Idea, a condutora perdeu o controle da direção, saiu da pista e atingiu uma das torres que sustentam as câmeras de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP). A estrutura caiu sobre o passeio público da Praça.

A motorista do Fiat Idea sofreu um corte na cabeça e foi encaminhada à Santa Casa. No outro veículo estava a motorista e o filho. Eles não se feriram, embora, a mulher estivesse em choque.

A Brigada Militar e a Guarda Municipal atenderam a ocorrência, realizando o controle do trânsito, o registro dos fatos e o isolamento da área onde a torre de monitoramento foi derrubada.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.