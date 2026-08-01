Imbróglio entre ex-casal termina com apreensão de veículo pela Brigada Militar de Manoel Viana

A Brigada Militar de Manoel Viana apreendeu, no início da madrugada deste sábado (1º), um HB20 que havia sido registrado como subtraído por uma mulher, em Carlos Barbosa, que solicitou medidas protetivas com base na Lei Maria da Penha.

1 de agosto de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

De acordo com o registro policial, a proprietária do veículo relatou que manteve um relacionamento com o homem por aproximadamente três anos. Ela informou que já havia solicitado medidas protetivas anteriormente, mas desistiu da ação acreditando que ele mudaria de comportamento. Conforme seu relato, o relacionamento foi encerrado definitivamente no início de julho.

A mulher afirmou ainda que, desde o término, passou a sofrer violência psicológica e que o ex-companheiro teria saído de sua residência, no dia 2 de julho, levando seu carro e também uma cachorrinha de estimação, sem sua autorização.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse que o homem enviava vídeos do animal com a intenção de provocar sofrimento emocional. Ela também relatou ter bloqueado o contato do ex-companheiro devido às mensagens ofensivas e afirmou que procurou familiares dele para solicitar a devolução do veículo e da cachorrinha, sem obter retorno.

Ainda conforme o registro, a proprietária declarou que adquiriu o veículo com recursos próprios e que o ex-companheiro nunca contribuiu financeiramente para sua compra. Ela manifestou a suspeita de que ele estivesse em Manoel Viana ou Alegrete, cidades onde possui familiares e amigos.

Na madrugada deste sábado, o veículo foi localizado pela Brigada Militar em Manoel Viana e apreendido pelas autoridades.

Ao ser abordado, o homem apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo ele, manteve um relacionamento com a proprietária do veículo e afirmou que ela teria autorizado tanto a utilização do carro quanto a permanência da cachorrinha em sua companhia. Ele pontuou que a mulher ficou no apartamento adquirido por ele, além de todos os bens. Assim como, o relato de que o carro é financiado e o pagamento é feito por ele.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias dos fatos e analisar as versões apresentadas pelas partes. A mulher solicitou novamente medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e foi orientada sobre o Programa Mais Marias, além do atendimento psicossocial disponível por meio do CREAS.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*