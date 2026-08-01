Imbróglio entre ex-casal termina com apreensão de veículo pela Brigada Militar de Manoel Viana

De acordo com o registro policial, a proprietária do veículo relatou que manteve um relacionamento com o homem por aproximadamente três anos. Ela informou que já havia solicitado medidas protetivas anteriormente, mas desistiu da ação acreditando que ele mudaria de comportamento. Conforme seu relato, o relacionamento foi encerrado definitivamente no início de julho.

A mulher afirmou ainda que, desde o término, passou a sofrer violência psicológica e que o ex-companheiro teria saído de sua residência, no dia 2 de julho, levando seu carro e também uma cachorrinha de estimação, sem sua autorização.

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Segundo o boletim de ocorrência, a vítima disse que o homem enviava vídeos do animal com a intenção de provocar sofrimento emocional. Ela também relatou ter bloqueado o contato do ex-companheiro devido às mensagens ofensivas e afirmou que procurou familiares dele para solicitar a devolução do veículo e da cachorrinha, sem obter retorno.

Ainda conforme o registro, a proprietária declarou que adquiriu o veículo com recursos próprios e que o ex-companheiro nunca contribuiu financeiramente para sua compra. Ela manifestou a suspeita de que ele estivesse em Manoel Viana ou Alegrete, cidades onde possui familiares e amigos.

Na madrugada deste sábado, o veículo foi localizado pela Brigada Militar em Manoel Viana e apreendido pelas autoridades.

Ao ser abordado, o homem apresentou uma versão diferente dos fatos. Segundo ele, manteve um relacionamento com a proprietária do veículo e afirmou que ela teria autorizado tanto a utilização do carro quanto a permanência da cachorrinha em sua companhia. Ele pontuou que a mulher ficou no apartamento adquirido por ele, além de todos os bens. Assim como, o relato de que o carro é financiado e o pagamento é feito por ele.

O caso foi encaminhado às autoridades competentes, que irão apurar as circunstâncias dos fatos e analisar as versões apresentadas pelas partes. A mulher solicitou novamente medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha e foi orientada sobre o Programa Mais Marias, além do atendimento psicossocial disponível por meio do CREAS.