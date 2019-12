Free shops já venderam mais de R$ 10 milhões

A Receita Federal de Uruguaiana divulgou dados significativos quanto ao funcionamento dos free shops no município e Barra do Quarai. Conforme os dados, de julho deste ano quando foi inaugurada a loja franca da Barra até 1º de dezembro, as cinco lojas (quatro em Uruguaiana) venderam U$ 2.227.579,74.

O mês de novembro foi o de maior movimento, quando as lojas venderam juntas U$ 967.886,71. “Considerando que o dólar turismo manteve-se nos últimos meses entre R$ 4 e R$ 4, 5 podemos afirmar que os quatro free shops de Uruguaiana e um da Barra do Quarai venderam aproximadamente 10 milhões de reais”, disse o delegado da Receita, Cláudio Montano.

O prefeito Ronnie Mello comemorou os resultados. “Recebemos da melhor maneira possível essa informação. Saber que o consumo nestes primeiros meses de existência dos Free Shops girou em torno de R$ 2, 2 milhão de dólares nos deixa muito otimistas. Acreditamos ter potencial para crescer muito mais. Uruguaiana está em pleno desenvolvimento e os resultados são visíveis à medida que novas empresas se instalam na cidade e o comércio já existente cresce”, disse o Prefeito. Segurança e trânsito A Prefeitura divulgou que foram tomadas providências pela administração municipal para garantir segurança para todos, considerando que o movimento no comércio registrou considerável aumento com a chegada das lojas francas. “A sinalização viária passa por manutenção diária e antigos semáforos da cidade já vem sendo substituídos por modelos modernos de LED. Além disso, a fiscalização por parte da Secretária de Segurança, Trânsito e Mobilidade Urbana foi reforçada e com a licitação do estacionamento rotativo em andamento, o sistema será ampliado nos próximos meses”, diz Ronnie.

Fonte: Rádio Charrua