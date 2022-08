Frente fria faz temperatura cair e provoca geada em Alegrete

A Defesa Civil Nacional alertou para uma nova frente fria, especialmente no Sul do País. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a onda de frio perderá força a partir de domingo (21).





Na madrugada desta sexta-feira (19), uma grande geada foi registra em Alegrete com mínima de 3°C.

Veículo pega fogo, na rua Bento Manoel, em Alegrete



No sábado, a previsão é de geada em Alegrete e também em toda área sul, sudoeste e em pontos isolados do centro de Mato Grosso do Sul, na divisa de São Paulo com o Paraná e no Sul do Brasil, de intensidade moderada a forte entre o norte do Rio Grande do Sul, centro-sul do Paraná e Serra do Sudeste (RS).