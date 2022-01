Share on Email

Alegrete conta com mais um novo empreendimento da equipe do Friends, inaugurou no último dia 19, a Friends Barber Shop.

Muito mais do que um “lugar para cortar cabelo ou fazer a barbar”, Friends Barber Shop chegou para além de fazer sua cabeça, ser o point de uma rapaziada que além de querer cuidar da aparência se encontra a procura de uma resenha de qualidade acompanhada de uma boa cerveja e de uma boa música.

Friends Barber Shop, está localizada na primeira quadra da General Vitorino 51, ao lado do Pátio Hamburgueria. O empresário Fabrício Camargo mergulha no ramo de barbershops e traz o que tem de mais moderno no ramo.

Com um time de seis barbeiros, existem duas modalidades de atendimento, por ordem de chegada ou mediante agendamento, como o cliente preferir.

Além de um ambiente aconchegante, o atendimento é de segunda-feira à sábado, sempre das 10hs até às 20hs, sem fechar ao meio-dia.

Venha conhecer o novo espaço em barber shop de Alegrete. Friends Barber Shop vai fazer a sua cabeça.