Furto e depredação em quadra de esportes deixa grupo de atletas desmotivado em Alegrete

A turma do #BasDaVera, literalmente perdeu o jogo. Depois de uma série de cuidados e melhorias na quadra de esportes na Praça Raul Pilla, junto à escola Estadual Emílio Zuñeda, a turma foi surpreendida por atos de depredação e furtos no local que eles praticam basquete.

Estátuas e monumentos lembram aos homens os cuidados com a saúde no Novembro Azul

Na noite de segunda-feira (1º), foi furtada parte da fiação que ilumina a quadra. Um grupo de jovens conserva o local para prática do esporte.

O grupo do #BasDAVera tem em torno de 60 integrantes que busca melhorias para a quadra. A dedicação no esporte e preservação do espaço é comum entre todos adeptos do basquete no bairro. Com a realização de rifas e doações, eles conseguiram uma melhor iluminação no local, mas o último acontecimento deixou a turma sem ânimo para continuar batalhando pelo espaço.

Juiz Eleitoral alerta para o uso irregular de carros de som nesta eleição

Conforme relato de um dos integrantes não é a primeira vez que furtam a fiação. Dessa vez, foram levados os fios e cabos de aço, que serviam de proteção contra raios. Houve tentativa de roubo das luzes, como não conseguiram foram depredadas várias luminárias.

Júlio Cesar Santos