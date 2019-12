Furto e notas falsas exigem mais atenção dos comerciantes

Com aumento das vendas neste período do ano em razão do Natal, os comerciantes também precisam ficar atentos para os furtos e notas falsas. O comércio de Alegrete já está sendo alvo.

Na manhã do dia 18, uma mulher de 26 anos foi presa pela Brigada Militar ao passar uma nota falsa em um comércio no bairro Nilo Soares Gonçalves. De acordo com a ocorrência, a proprietária do estabelecimento, disse que achou suspeita a atitude da acusada que estava na companhia de uma criança de 10 anos. A menor é cunhada da mulher.

Ela teria comprado um salgadinho e um refrigerante, porém, passou o dinheiro para criança pagar no caixa, momento em que a menor teria devolvido, mas a acusada insistiu para que ela efetuasse o pagamento. Quando a proprietária foi conferir constatou que anota de 50 reais era falsa. imediatamente ela acionou a Brigada Militar que conduzia a acusada e a cunhada de 10 anos à DP. Em contato com autoridade, foi determinado flagrante.

Depois de ouvida, a mulher que é de Quaraí e estava residindo há pouco tempo no Município, foi conduzida ao Presídio Estadual de Alegrete. A criança foi liberada na presença de uma responsável.

Ainda segundo a empresária, esta é a terceira vez que ela é vítima de notas falsas nos últimos dias. A primeira foi de 50 reais, a segunda de 20 e esta de 50 reais. A mulher disse que apesar do movimento intenso e da pressa, não vai deixar de conferir as cédulas.