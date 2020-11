“Gardenal e Tabis”, foragidos da justiça, foram capturados pela Brigada Militar

Brigada Militar recapturou, em poucas horas, dois foragidos da justiça, em Alegrete.

O primeiro foi em via pública, na rua waldemar Masson, por volta das 23h30min, de quarta-feira(4). O indivíduo, vulgo Tabis, de 25 anos estava com um mandado de prisão expedido pela Comarca de Alegrete, devido ao rompimento da tornozeleira. Ele foi localizado no bairro Vila Izabel. Tabis, cumpre pena por roubo.

Já o segundo recapturado, foi no início da madrugada de quinta-feira(5). De alcunha Gardenal, o homem de 37 anos, foi abordado em via pública no bairro José de Abreu, na rua Evandro Luiz Rohde. Ele também estava com mandado de prisão da Susepe pois saiu da área determinada que é 150 metros do local de onde reside.

Os dois indivíduos foram levados à DPPA e posteriormente encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.