General de Divisão visita Alegrete e realiza inspeção no Hospital Militar

Na quarta-feira (24), o Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA), passou por uma inspeção militar sob o comando do General de Divisão Anysio Luiz Crespo Alves Negrão, Comandante da 3ª Região Militar (3ª RM).

A visita na unidade militar teve como finalidade, verificar o cumprimento das diretrizes do Comandante da 3ª RM, e avaliar o desenvolvimento das atividades relacionadas a 3ª RM e possíveis oportunidades de melhoria.

O General de Divisão Negrão, e comitiva foram recepcionados pela Ten Cel Med Rosimeire Paiva Barbosa Lins, Diretora do HGuA. Um dos destaques das atividades foi quando o Comandante da 3ª RM, presidiu a formatura do contingente do HGuA, concretizando a apresentação dos oficiais, seguida de uma palestra ministrada pela Ten Cel Rosimeire, onde a oficial médica abordou aspectos sobre Gestão Hospitalar, os trabalhos desenvolvidos pelo HGuA e as necessidades da Organização Militar.

Foram inspecionadas diversas áreas do Hospital, tais como: Odontologia, Radiologia, Informática, Fisioterapia, Almoxarifado, Garagem, Bloco Cirúrgico, Laboratório, Pronto atendimento, Pavilhão Administrativo e as obras em curso no hospital.

Finalizando a Inspeção Comandante da 3ª RM reuniu se com os inspecionadores e a Diretora do HGuA , para apresentação dos resultados e das despedidas dos integrantes da Organização militar de Saúde.

Fotos: HGUA