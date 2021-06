Gigi já está em casa, papagaia foi localizada nesta manhã

Compartilhe















Na manhã desta terça-feira(15), depois da publicação do desaparecimento de Gigi, no Portal Alegrete Tudo, o proprietário recebeu informações do paradeiro, a ave foi resgatada e já está em casa. Conforme João Felipe, ela estava cerca de 6KM da residência.

No último dia 12 de junho, os donos da papagaia perceberam a ausência de Gigi. Eles iniciaram buscas por toda vizinhança e locais possíveis que ela poderia estar.

João Felipe ressaltou aos policiais civis que a ave tem uma anilha de identificação com o nome do criadouro número de registro (602). Ela havia desaparecido da Avenida República Riograndense, anexo à Pizzaria Ricci. A papagaia tem autorização do Ibama e a espécie é Amazona Aestiva.

Os proprietários realizaram um boletim de Ocorrência na Delegacia de Polícia de Alegrete.