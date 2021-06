Prefeitura assina Ordem de Serviço para ciclofaixa da Avenida Tiaraju

Compartilhe















O prefeito Márcio Amaral assinou nesta terça-feira (14), a ordem de serviço para a ciclofaixa na Avenida Tiaraju. A assinatura da Ordem de Serviço que autoriza a empresa OWS Construtora a executar a obra representa o início de uma obra muito esperada pelos cidadãos alegretenses. “Essa é uma obra que agora vai se transformar em realidade e garantir um espaço mais adequado para nossos ciclistas”, afirma o prefeito.

O projeto prevê a criação de 6 quilômetros de ciclofaixa na avenida, com 3km no sentido bairro Ibirapuitã em direção ao bairro Nossa Senhora da Conceição Aparecida e 3km no sentido contrário.

Segundo o vice-prefeito Jesse Trindade, o projeto orçado em mais de R$ 160 mil reais prevê a instalação das ciclofaixas no trecho que vai desde a rótula do obelisco até a rua Pedro Nunes da Silva. “É o início de uma nova etapa de ampliação da malha cicloviária no nosso Alegrete”, diz.

DPCOM