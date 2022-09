Gilberto Carvalho recebe Mérito Legislativo na Câmara de Alegrete

A solenidade proposta pelo Presidente do Legislativo Anilton Oliveira com aprovação pelos parlamentares da Casa. A homenagem teve início às 19h com a presença dos Vereadores Fábio Perez e Bispo Enio Bastos , Vice-prefeito Jesse Trindade representando o Executivo, além dos familiares, amigos e convidados.

Após a solenidade, foi servido um coquetel nas dependências do Plenarinho da Câmara Municipal.

Maior projetista do mundo recebe Mérito Legislativo na Câmara de Vereadores

Conheça um pouco da trajetória do homenageado desta solenidade.

Gilberto Carvalho nasceu em 15 de abril de 1950, no Sub Distrito de Jacaraí, Alegrete. É filho de Ary Dornelles Carvalho e Eva Moreira Carvalho. Possui formação como Publicitário / PUC – RS e Sociólogo / ULBRA – RS.

Na área cultural possui diversos títulos que são parte de uma extensa biografia voltada à cultura: Campeão declamador e poeta autor, em vários Concursos no RS, Bicampeão Estadual e Internacional como declamador: Rodeios Internacional de Vacaria (1966 e 68) e Alegrete, 1972.



Um dos três Fundadores da Califórnia da Canção Nativa do RS, onde atuou como apresentador, jurado, criador da logomarca, modelo da capa do LP/8ª edição e depois compositor premiado. É autor das composições: Rodadas, Leão do Caverá, Negro da Gaita, Pássaro Perdido, Velho Cantor, Bolicho, Garibaldi e Retratos.



Possui mais de 50 composições musicais gravadas por nomes famosos do RS, outros Estados e do Prata, como: Cenair Maicá, Gaúcho da Fronteira, César Passarinho, Airtom Pimentel, Rui Biriva, João de Almeida Netto, Dante Ledesma, Leopoldo Rassier, José Claudio Machado, Daniel Torres, Délcio Tavares, Mario Barbará, Marco Vasconcellos, Chico Saratt, Ewerton Ferreira, Marlene Pastro, Flora Almeida, Miguel Marques, além de Sérgio Reis e Chico Conceiçao, em SP e Grupo Los Sikuris, na Argentina.



Como Escritor possui seis livros publicados de poesia, história e crônicas. Seu livro e Cd “De Vinho e Vida”, recebeu lançamentos na Europa, Açores e oito Capitais brasileiras. Ainda na literatura, é poeta laureado no Salão Mundial do Livro de Berna/Suíça.



Atuando como produtor e empresário, criou e dirigiu por 12 anos, o projeto Quero Quero, rede de 82 emissoras de rádio no RS com programas de cultura, turismo e socioeconomia regionais, já para a Federasul, esteve a frente do programa semanal de rádio “Jornal do Rio Grande”, veiculado em mais de uma centena de rádios no RS, por quatro anos.



Ainda é o criador da Gravadora “Quero Quero”, cujos estúdios registram mais de 1.100 registros fonográficos de Festivais, artistas, bandas e outros eventos no RS, SC e Paraná, por mais de 20 anos. Foi dos idealizadores e fundador da Associação dos Produtores Culturais do RS.



Com sua vasta experiência, foi consultor e colaborador na fundação dos principais Festivais de Música e Arte Regional no RS, SC e Paraná, dos anos 1974 até 2010. Foi o idealizador e um dos dirigentes da AGEM – Associação Gaúcha de Eventos Regionais.



Recebeu ainda a distinção com a Comenda Santa Cecília da Ordem dos Músicos do Brasil, pelos serviços prestados a classe; a Comenda “Casa de Las Américas” – Havana/Cuba, pela divulgação da cultura latino-americana e recebeu títulos de Cidadão Honorário dos Municípios de Dom Pedrito, Santa Maria, Uruguaiana, Herval e Iraí