Meia Maratona da Independência foi sucesso em Alegrete

Os dias 10 e 11 de setembro foram marcados por uma atividade sem precedentes na cidade do Alegrete.

A 1ª Meia Maratona da Independência Barão do Cerro Largo, em especial comemoração aos 200 anos de independência do Brasil, agitou o meio esportivo no município.

O evento iniciou no sábado (10), na Pracinha dos Patos com diversas atividades, além da entrega de kit aos atletas, produtos, serviços, modalidades da linha de educação física, com aulas de dança e spinning, e apresentações culturais, como a invernada pré-mirim e até uma exposição de carros antigos.

Já no domingo (11), ocorreu a largada Meia-Maratona, carinhosamente apelidada como a Meia Maratona do Baita Chão.

Com aproximadamente 300 atletas inscritos, a corrida contou com atletas de diversas regiões do RS e do País, como Três de Maio, Bagé, São Gabriel, Sobradinho, Uruguaiana, Quaraí, Santana do Livramento, Santa Maria, Porto Alegre, Itatiba-SP e São Paulo.

Além do percurso de 21km, a prova teve uma rústica de 5km. Com um aparato de motocicletas, ciclistas e balizadores, a prova foi um sucesso. A Guarda Municipal acompanhou a prova com motos e sinalizando o trânsito em pontos críticos, ciclistas do Grupo Trilha Aventura fizeram o trabalho de staff, acompanhando os atletas no percurso e auxiliando na hidratação. Já militares do Regimento de Cavalaria, ficaram balizando todo o percurso, além dos pontos estratégicos de água.

Nos 21km, o vianense Odacir Rocha Hautter venceu a prova em 1 hora 14 minutos 54 segundos. O alegretense Jeronimo Noronha dos Santos, radicado em Uruguaiana foi o vice-campeão (1h21min08seg). No total, 68 atletas completaram a prova.

Já no feminino, 16 atletas completaram o percurso e Silvane da Rosa Tieppo de Uruguaiana foi a vencedora com o tempo de 1 hora 41 minutos 19 segundos. A melhor alegretense nos 21km, foi Simone Rodrigues dos Santos, na 5ª colocação geral (1h51min45seg).

No percurso de 5km, Maria das Neves da Silva, venceu em 24 minutos e 53 segundos. No masculino, vitória do alegretense Paulo Vitor Marques Kostulski cruzou a linha da chegada em 16 minutos e 30 segundos. (Confira os resultados completos abaixo).

O maior termômetro do sucesso do evento esportivo foram os elogios dos atletas pós-prova. “Foram diversos relatos positivos, e eles denotam, sem dúvidas, a grande aceitação e aprovação de todos os participantes”, destacou Jonatan Falcão, o grande mentor do evento.

Ele conta que a realização da Meia Maratona nasceu ao longo do primeiro semestre quando teve a vontade de levar essa experiência aos militares do 3º Esquadrão de Fuzileiros Blindado. “Estando autorizado pelo Comando do 6º RCB, progressivamente, realizaram-se corridas mais longas com os militares voluntários para esses treinamentos”, explicou o militar.

Início de junho, ele solicitei ao Comandante do Regimento a realização de uma Meia Maratona com os militares do Esquadrão Pantera e alguns convidados no âmbito do 6º RCB. A intenção seria realizar uma atividade estruturada e segura, com apoio médico, pontos de hidratação e medalha de participação.

O Comando do Regimento não só autorizou a realização dessa atividade, como também orientou ele a ampliar a atividade para a comunidade civil.

A partir de então, iniciaram-se os planejamentos diversos, como a formação do Comitê de Organização, composto pelo 6º RCB, Prefeitura Municipal, SESC e Guarda Municipal. Foram dois meses de planejamentos e coordenações por meio de reuniões semanais no Centro de Operações do Regimento, onde eram estipuladas as diretrizes e prazos, conforme a seara administrativa de cada colaborador. Paralelo a isso, buscou-se parceiros no âmbito municipal para facilitar a viabilidade do evento esportivo.

“Seria inviável realizar um evento dessa magnitude sem o trabalho conjunto realizado pelo 6º RCB, Prefeitura, SESC, Guarda Municipal, Brigada Militar, Grupo Trilha Aventura e os principais patrocinadores, como o Sindicato Rural de Alegrete, Rede Conesul, GBOEx e Caal, além de outros tantos que tiveram o altruísmo de comprar a ideia e colaborar com sua força de trabalho na execução desse grande desafio”, destacou o organizador.

Confira a lista oficial das provas:

Fotos: Roberto Photos