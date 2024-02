Gincana CooperAção entrega premiação para escolas de Alegrete

Share on Email

Entre os dias 16 de outubro e 13 de novembro, ocorreu um evento emocionante e inovador chamado Gincana CooperAção nas localidades onde a Sicredi Essência executa o Programa A União Faz a Vida. A gincana promoveu uma série de atividades que destacaram a importância da cooperação para os alunos participantes. Na oportunidade, eles exploraram a história da mascote do programa, a abelha, um símbolo poderoso de trabalho em equipe. Também houve diversas ações que discutiram os objetivos de desenvolvimento sustentável e analisaram a realidade da comunidade escolar.

Em Alegrete, a premiação foi entregue para as duas escolas que desenvolvem o programa. Atualmente, em Alegrete, o PUFV atende 433 estudantes e 27 professores, nas EMEB António Sant’Pastous de Freitas e EMEB Princesa Isabel.

Programa A União Faz a Vida

O Programa A União Faz a Vida (PUFV) foi criado em 1995 como parte das iniciativas de responsabilidade social da Fundação Sicredi, que tem como objetivo apoiar o desenvolvimento local das comunidades por meio de práticas de educação cooperativa. O PUFV propõe o aprendizado baseado no desenvolvimento de projetos, enfatizando as interações, interesses e curiosidades dos alunos, além da contextualização das áreas de conhecimento aos elementos da realidade local de cada município e região.

O PUFV está sendo realizado pela Sicredi Essência em 18 escolas de seis municípios do Rio Grande do Sul, incluindo Alegrete, Manoel Viana, Rosário do Sul, São Gabriel, Cacequi e Uruguaiana.