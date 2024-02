Share on Email

Gilmar Massary, que coordena o setor de limpeza urbana, informa que mesmo fazendo esforço com duas equipes que contam com a participação de apenados não conseguem atender toda a demanda. Qualquer chuva associada ao forte calor faz com que o pasto cresça, rapidamente, e gere muita reclamação da comunidade que diz que respeito a vários locais públicos da cidade.

O trabalho já aconteceu na praça da Juventude e em avenidas. Agora, conforme Massary, está indo da ponte em direção a Avenida Tiaraju. Para dar conta de tanto trabalho, o chefe do setor adianta que vai ser aberta uma licitação para contratar uma empresa que fará a limpeza de forma terceirizada.

Duas equipes só com apenados realizam esta limpeza, sendo que a cada dia três dias trabalhados reduz um dia da pena. Muitos que já participam deste trabalho já tiveran a sua liberdade observou o chefe da limpeza urbana