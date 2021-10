Golpe do nudes coleciona novas vítimas

Share on Email

Mais um alegretense foi vítima do golpe do nudes. O homem disse aos policiais civis que cerca de seis días atrás recebeu algumas mensagens de uma jovem através do messenger (Facebook). Durante o período que conversaram também recebeu fotos íntimas da jovem.

Na sequência, um homem entrou em contato alegando ser pai da menina. O diálogo, foi o mesmo usado habitualmente, que teria que internar a filha e, pra isso, a vítima deveria realizar um depósito ou seria presa por se tratar de uma menor.

O estelionatário passou a chave de um Pix onde foram feitos depósitos que totalizaram cerca de 5 mil reais. Posteriormente, uma outra chave de Pix foi repassada onde a vítima realizou mais três depósitos no valor de 500 reais.

Todos esses valores, o estelionatário que se passava por pai da menina, afirmava que seria para o tratamento da filha em uma clínica. O último contato foi realizado na tarde de segunda-feira quando a vítima viu uma reportagem sobre esse golpe e resolveu procurar a Delegacia de Polícia para registro. Mesmo assim, teve um grande prejuízo.