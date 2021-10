Bairro Anita Garibaldi recebe placa em homenagem aos 200 anos da heroína da Revolução Farroupilha

A inauguração da placa comemorativa do bicentenário Anita Garibaldi (1821-2021) na sede do bairro que leva seu nome Anita Garibaldi, marcou os 200 anos de Anita aqui em Alegrete.

Homenagem a Anita Garibaldi em Alegrete

Estiveram presente a comunidade, o presidente do bairro Pedro Gasparini, vice-presidente Chico

Gabriela Segabinazzi representando o prefeito Municipal, historiador Homero Dornelles, comitiva de Brasília liderança por Cosete Ramos que efetuou entrega de 5 livros do bicentenário de Anita da autora Elma Sant’Ana que não pode estar no evento por motivo de doença.

Representando Elma Sant’Ana, uma das que mais estuda a vida de Anita Garibaldi, o Tenente Mitidieri e Nádia Miletto que se integram a essa história.



Na ocasião, foi levada uma Bandeira da Itália representado à etnia italiana, e família Mitidieri. Nádia Miletto falou como surgiu o nome do Bairro e exaltou todas as mulheres que participaram na época da escolha do nome do Bairro em sua determinação das mulheres Anitas. -Elas iam, de bicicleta, lutar pela posse dos terremos, enquanto homens guardavam os lotes, disse Nádia, por isso chamadas de Anitas -as guerreiras.



Na placa consta um resumo sobre à vida da Anita e como surgiu o bairro Anita Garibaldi. Já o Tenente Mitidieri anunciou sua viagem para Itália, em 2022 para continuar suas pesquisas sobre Família Garibaldi e da etnia italiana de Alegrete.

As homenagens inclui, ainda a árvore cipreste plantada em homenagem Anita Garibaldi na localidade Durasnal

na chácara de propriedade do Tenente Mitidieri.