Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

As facilidades das tecnologias, sem dúvida, facilitam a vida das pessoas e por outro lado as expõem a inúmeros golpes.

Um dos grupos mais afetados nas últimos semanas foram os clientes de banco. Só nos últimos dias, cerca de 50 clientes de agências de Alegrete foram lesados com desvio de dinheiro de suas contas.

O gerente do Banrisul, Jhonatan Reimaan, diz que algumas pessoas tem dificuldades de acesso às tecnologias e pedem ajuda e isso as expõe a serem enganadas e, ainda o mais comum, as ligações direto para o celular.

Todas os golpes são a partir de uma ligação telefônica, em que o estelionatário informa que a pessoa teve seu cartão furtado, ou fizeram compras em outro local. Os golpistas se passam por empresas de cartão. Nessas ligações, eles dizem para que o cliente vá até o banco desbloquear o seu cartão, o que ativa um cartão eletrônico em seu celular e ele passa a ter acesso a conta e faz as operações de desvio.

No celular do estelionatário acaba ativando o Pix e outros serviços o que facilita essas movimentações. – A pessoa tem que entender que o banco não liga e jamais vai pedir para clientes irem às agências. Mesmo estando na pandemia quem tiver problema deve ligar para seu gerente de contar ou tentar ir à agência e resolver direto algum problema

Outra situação é a de links que são enviados e a pessoa clica e acaba ativando acesso remoto no celular dos estelionatários que entram nas contas dos clientes.

O gerente do Banrisul diz que isso vem ocorrendo depois do horário bancário em que não existem servidores para orientar os clientes entre as 17h e 19h