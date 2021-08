Deixou Alegrete em busca de trabalho e hoje é dono de 4 lojas

….”É o rio Ibirapuitã

Que banha minha cidade

Falo com sinceridade

Canto com muita emoção

Que a minha terra é amada

E também muito lembrada

No toque de uma canção.” -(Wilson Paim).

Assim começa mais um Saudade do Alegrete. Nesta edição, a história do alegretense Júlio César Padilha de Vargas com 52 anos.

Ele descreve que é filho de Jesus Alves de Vargas e Nadir Padilha de Vargas, casado há 20 anos com Silvia Regina Pires, tem três filhos e é avô de uma linda menina chamada Manuela.

Deixou Alegrete em busca de trabalho e hoje é dono e 4 lojas

Natural de Alegrete, terra que muito ama, Júlio disse que começou sua vida profissional na inesquecível e, porque não dizer, da tão falada Padaria do Nero, na Rua Andradas, aos 15 ou 16 anos.

Na sequência, fez estágio no extinto CESEC do Banco do Brasil, aos 18 anos. Por meados de 1986, quando acabou o estágio ficou desempregado e, em conversa com os pais, decidiu tentar a vida para os lados da capital(POA).

Veja agora a narrativa que também é uma homenagem a uma grande amigo e sócio:

“De pronto, minha tia Dinorá, já falecida, mas que sempre terá meu eterno agradecimento pois me acolheu em sua casa, na cidade de Sapucaia do Sul.

Foi a partir dali que comecei a minha empreitada por um recomeço, uma aposta, uma vida nova, longe dos meus pais. A saudade, tirávamos na cabine telefônica onde marcávamos para conversar, pois celular nem existia na época e telefone fixo era para poucos.

No começo procurei emprego e não estava fácil, largava currículo e nada. Um dia pensei, o que estou fazendo aqui? Vou retornar para casa, vou voltar para Alegrete! Mas Deus sempre tem um plano para nós e, naquele dia que eu havia decidido voltar, me chamaram para trabalhar. Destino? Não sei, mas o fato é que comecei na JH Santos e fiquei lá por 4 anos. Infelizmente a empresa fechou suas portas por má administração ou crise? Não sei, porém, aprendi muita coisa lá.

Saí numa quinta-feira e, na sexta, me chamaram em outra empresa, Amadeo Rossi, uma fábrica de armas e lá fiquei por mais 10 anos.

Um dia, um amigo, Carlos Pacheco, que trabalhava comigo estava de saída para cuidar de um negócio novo e me convidou para trabalhar com ele. Naquele momento, pensei….. eu estou bem aqui, arriscar tudo, vale a pena?

Conversei com minha esposa, Silvia Regina Pires, e decidimos que era mais uma vez a hora de arriscar, senti naquele momento que o apoio da minha família foi essencial e, assim foi.

Emprego novo, vida nova, vida que segue….

Trabalhei mais ou menos 4 anos na empresa LIGASAT, mas os negócios não iam bem e um dia o Pacheco me chamou e disse: vou ter que fechar a empresa, você quer comprá-la?? Naquele momento, pedi um tempo para pensar.

À noite, fui na casa de uma pessoa que depois ficou sendo um dos meus melhores amigos e apresentei a ele a proposta, o convidei para ser meu sócio e assumir a empresa.

Assumimos em 2001 e trabalhamos dia e noite, desta vez, no nosso negócio e assim ficamos sócios por 20 anos.

Uma sociedade que dura 20 anos não acontece todo o dia, mas a nossa era uma relação de confiança, pois nós dois éramos do interior. Ele da cidade de Harmonia e eu de Alegrete. Coincidência ou não, nós dois viemos para cá sem nada e construímos uma vida de sucesso.

Hoje, sou proprietário de 4 lojas e conto com 17 colaboradores, gerando emprego e renda a essas famílias.

Infelizmente meu sócio Evaldo Moacir Pereira faleceu no dia 18/01/2021, vítima de covid-19. Mas continuamos por ele e por nossa famílias.”- finaliza.

