O golpe do WhatsApp continua fazendo vítimas no RS e em Alegrete. Na noite de ontem(21),um alerta foi realizado pela Polícia Civil devido ao aumento considerável deste golpe,neste período de pandemia.

Os criminosos têm se aproveitado do isolamento social, em decorrência do enfrentamento à Covid-19, para aplicar cada vez mais esse tipo golpe. Com o distanciamento, as pessoas estão cada vez mais conectadas. O golpe ocorre a partir da clonagem de uma conta do WhatsApp. Os golpistas, então, passam a pedir dinheiro emprestado aos contatos das vítimas, se passando por elas.

Ainda, segundo informações, os golpes, geralmente, ocorrem a partir da disponibilização do número de telefone em sites de vendas ou na solicitação de atualização. O golpista solicita o código enviado por SMS, recebido no celular da vítima. De posse desse código, o estelionatário faz a reconfiguração do WhatsApp em um novo aparelho e bloqueia a conta da vítima, manda mensagens para o contato e informa uma conta para depósito.

Em Alegrete, vários casos já foram registrados.Quando a vítima é informada, busca avisar o maior número de contatos, por meio de mensagens nas redes sociais para que não façam os depósitos, entretanto, muitas pessoas caíram no golpe. Os depósitos geralmente são entre R$1.000,00 e R$ 3.000,00 reais.