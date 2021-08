Governador, Eduardo Leite, cumpre agenda em Alegrete na próxima semana

Em Alegrete, ele vai participar de uma vistoria as obras de pavimentação na RS 566, RS 377 e Avenida Tiarajú e, em Uruguaiana governador irá inaugurar o 6º BPCHOQUE e participar de reunião da AMFRO.

O governador Eduardo Leite confirmou nesta terça-feira (10/08), durante audiência com o líder do governo, deputado Frederico Antunes e a vice-presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO) e prefeita de Santana do Livramento, delegada Ana Tarouco, que na próxima semana realizará roteiro na região da Fronteira Oeste.

Dia 19, a partir das 17h, Eduardo Leite estará em Uruguaiana para participar da inauguração do 6º Batalhão de Choque da Brigada Militar (BPCHOQUE FRONTEIRA). Na sequência, o governador acompanhado do prefeito Ronnie Mello, do deputado Frederico Antunes e dos secretários-chefe da Casa Civil, Artur Lemos e dos Transportes, Juvir Costella irá visitar as lojas francas que estão instaladas na cidade. Uruguaiana é considerada a “capital dos free shops terrestres do Brasil”. Às 19h30min., o governador irá se reunir com lideranças do comércio e serviços de Uruguaiana onde irá falar sobre as ações do governo ao longo desses três anos de mandato. ⁠

Na sexta-feira, dia 20, às 08 horas, o governador Eduardo Leite irá participar, a convite da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste (AMFRO), de reunião com os 12 prefeitos que compõem a entidade. O encontro será no Salão Nobre da prefeitura de Uruguaiana. O encontro irá contar também com a participação da diretoria da União dos Vereadores da Fronteira (ULFRO).

A partir das 10h30min., o roteiro prossegue no município do Alegrete. Na cidade o governador juntamente com os secretários dos Transportes, Juvir Costella; da Casa Civil, Artur Lemos e do deputado Frederico Antunes, vistoria as obras da RS 566, onde já foram investidos pelo Estado cerca de R$ 15 milhões e há a previsão do investimento de mais R$ 25 milhões através do “Programa Avançar RS”, vistoria ainda as obras de pavimentação da Avenida Tiarajú desde o Centro Social Urbano, passando a sanga do Brandão ligando ao Trevo até a RS 377 – total de 2,5 KM, onde foram investidos pelo DAER aproximadamente R$ 6 milhões e as obras de conservação da RS 377, trecho Alegrete / São Francisco de Assis, onde há previsão do investimento de R$ 7milhões, através do “Programa Avançar RS”.

