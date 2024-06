Governadora assistente do Distrito 4780 visita o Rotary Club Alegrete Sul

O Rotary Club Alegrete Sul recebeu em sua reunião semanal a visita da Governadora Assistente do Distrito 4780 Ibraima Silva. No encontro a rotariana Ibraima destacou o trabalho do Rotary Club Alegrete Sul, relembrando momentos da sua trajetória no Rotary e divulgou as próximas programações do Distrito 4780.

O Distrito está sob a governança de Feliciano Luiz Leal Saucedo e sua esposa Dalila, na gestão 2023-2024, que finda esse mês de junho. Como assistente, a alegretense fez visita aos clubes rotários da cidade frisando datas e atividades desenvolvidas.

Fundado em 11 de novembro de 1969 (hoje com 54 anos de serviço comunitário), o Rotary Club Alegrete Sul faz parte do Rotary Internacional, associação de clubes de serviços cujo objetivo declarado é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos e a paz a nível internacional. Existem mais de 34 mil Clubes de Rotary no mundo, com cerca de 1,3 milhões de membros.

Em sua visita, a assistente governamental Ibraima informou que no próximo sábado (15), será realizada a assembleia distrital em formato virtual. “Serão ministrados treinamentos com a futura Governadora Patricia Pareira. Já nos dias 21, 22 e 23 de julho, ocorre a Conferência Distrital de Rotary, que marca o encerramento do ano rotário”, pontuou a rotariana. Essa será a 34ª edição e vai ser realizada em Uruguaiana sob o tema Água, Saúde Global. O lema da gestão do governador Feliciano Luiz Leal Saucedo é “Criar Esperança no Mundo”.

Foto: Rotary Alegrete Sul