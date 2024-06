Dia dos Namorados: a lição de amor de Valéria e Ivo; o tempo não define o sentimento

Numa atmosfera embalada pelo romance que permeia os corações na celebração do Dia dos Namorados, emerge uma narrativa singular de reencontro e amor. Valéria Ferreira Pedroso e Ivo Gaspar Velasques Quevedo protagonizam essa história, unidos não apenas pelo último ano e cinco meses, mas por uma conexão que atravessa mais de duas décadas. Seus destinos se cruzaram pela primeira vez na sexta série, em Alegrete, marcando o início de uma jornada que os conduziria de volta um ao outro, num sincronismo afetivo que desafia o tempo e a distância.

Em janeiro de 2023, Valéria e Ivo formalizaram o relacionamento, mas a história começou muito antes, em uma sala de aula repleta de crianças. Durante aquele ano escolar, ambos se destacaram, mas a vida seguiu caminhos diferentes para cada um. O tempo passou, cerca de 20 anos, até que a tecnologia proporcionou um reencontro.

Por meio do Facebook, Ivo reencontrou Valéria e enviou uma solicitação de amizade. Trocaram algumas palavras, curtidas e comentários esporádicos, mas sem nada significativo. Anos depois, a mesma dinâmica se repetiu no Instagram. Entre curtidas e comentários, ambos permaneceram apenas como colegas de escola que não se viam há muito tempo.

Foi somente quando se encontraram solteiros no Tinder que a história começou a mudar. A menina, agora mulher, e ele, agora um homem, decidiram arriscar ver se encontravam alguém interessante e, de repente, por que não tentar uma nova relação. Ele, entre tantas fotos de mulheres que apareciam no aplicativo, encontrou a ex-colega de escola na terceira foto e brincou com ela em uma mensagem privada de uma das redes sociais: “Tá no Tinder, né, sem vergonha!”. Ela riu e, coincidência ou destino, ambos estavam na cidade natal, Alegrete, durante o final de ano.

Valéria convidou Ivo para um pub, onde conversaram a noite toda. No dia seguinte, após a virada do ano, trocaram mensagens. Ivo confessou que sentia algo diferente por ela, mas respeitava a amizade e não queria arriscar se ela não quisesse o mesmo.

Os dois mantiveram contato constante por intermedio de mensagens e chamadas de vídeo. Em uma dessas conversas, surgiu o convite para um aniversário de família em Porto Alegre. Valéria decidiu se convidar para o evento, e Ivo viajou cinco horas para buscá-la. Durante essa visita, no sofá da casa dela, aconteceu o primeiro beijo.

O casal seguiu para Porto Alegre, onde a conexão entre eles se fortaleceu ainda mais. Ao retornar, Ivo decidiu pedir Valéria em namoro. Ela aceitou, marcando o início de uma nova fase em suas vidas.

Valéria e Ivo compartilham agora uma história de amor que começou há muitos anos, interrompida pelo tempo e reunida pela tecnologia. Neste Dia dos Namorados, sua jornada mostra que o amor pode esperar, crescer e florescer, mesmo depois de anos de distância.

“Eu nunca imaginei que aquele colega de escola se tornaria o amor da minha vida,” diz Valéria. Ivo concorda: “Às vezes, o destino tem planos que só entendemos mais tarde.”

A história de Valéria e Ivo é uma celebração do reencontro e do amor, exemplificando que o verdadeiro sentimento pode superar o tempo e a distância. O futuro promete muitos momentos juntos, e o passado agora é um tesouro compartilhado.

Neste 12 de junho, histórias como a deles lembram que o amor pode surgir de maneiras inesperadas, reunindo corações que estavam destinados a se encontrar novamente.